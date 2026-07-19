Fudbalska reprezentacija Francuske doživela je pravi debakl posle samo 45 minuta utakmice za treće mesto na Svetskom prvenstvu, pošto im je Engleska "spakovala" čak četiri pogotka.

Na utakmici je viđeno ukupno deset pogodaka, Francuzi su prišli na 3:4, ali je na kraju bilo 6:4 za Englesku, koja je tako osvojila treće mesto.

Nije bilo zanimljivo gledati ovaj duel, Francuzi kao da nisu ni došli na utakmicu, ali svašta smo mogli čuti na pauzi tokom poluvremena, u studijskoj emisiji na "RTS-u".

Tamo je poznati fudbalski analitičar, Rade Bogdanović šokirao čitavu naciju svojim rečima, pošto je žestoko isprozivao komentatora RTS-a, Nemanju Matića.

- Utakmica je pokazala ono što smo pričali, koliko je ko zainteresovan za ovu utakmicu. Pre svega, moram da se izvinim građanima Republike Srbije, koji su slušali ovu komentatorsku neznalicu, Nemanju Matića, koji nas je silovao sa 45 minuta, potpunog fudbalskog neznanja, i nije ni čudo što nam je fudbal u ovakvom kanalu, kada ga ovakvi komentarišu. Zato što ne treba da ulazi u taktičke zamisli, kad nikad kopačku obuo nije, a počeo je da komentariše neke stvari o utakmici, o prošloj utakmici, što totalno daje pogrešnu sliku ovoj utakmici, a i nekim utakmicama od ranije... Ja to ne mogu da slušam, i zato sam to rekao. A što se tiče ove utakmice danas, moram samo da kažem, da je odnos Francuza prema utakmici sramotan, do te mere da je ovo negledljivo. Sramota je gledati - rekao je Bogdanović.