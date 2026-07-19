Prema njegovim rečima, tehnologija je jasno pokazala da je lopta pogodila glavu Igora Matanovića, a ne kosu.

Bivši vrhovni sudija, koji sada vodi sudijsku organizaciju FIFA, u intervjuu za La Gazetu delo Sport prvi put se posvetio analizi situacije prilikom provere da li je centaršut završio na glavi hrvatskog napadača.

-Grafikon ovde je bio veoma jasan. Možete videti skok kada lopta dodirne glavu hrvatskog napadača, zatim pravu liniju, a zatim još jedan skok kada lopta udari u leđa portugalskog defanzivca - objasnio je Kolina.

Zatim je dodatno objasnio kako sistem funkcioniše.

-Sistem ne registruje kontakt sa kosom, tako da je zabeleženi skok rezultat kontakta između lopte i glave - dodao je.

Kolina smatra da tehnologija nije protivnik fudbalskih emocija, već alat koji omogućava sudijama da donose preciznije odluke. „Na stadionu je više od 80.000 gledalaca moglo da vidi šta se dešava u realnom vremenu, a jedina osoba koja nije mogla bila je ona koja je morala da donese odluku. Imali smo dve opcije: stvoriti amišku zajednicu gde je tehnologija zabranjena ili pružiti istu priliku sudijama“, živopisno je rekao.

Istakao je da FIFA ulaže velike sume novca u razvoj tehnologije, ali se nada da će se ona koristiti što ređe. „Ulažemo milione i nadamo se da će ovaj novac biti 'bačen'. To bi značilo da su sudije dobro obavile posao i da im tehnologija nije bila potrebna“, rekao je Kolina.

Takođe je odbacio tvrdnje da VAR i drugi sistemi uklanjaju emocije iz fudbala. „Tvrdnja da tehnologija ubija emocije je istorijska neistina. Igrač slavi kada postigne gol, a ako se gol potvrdi, sledi još jedno slavlje. Ako se poništi, protivnički tim slavi“, rekao je.

Kao primer, naveo je gol Engleske protiv Zapadne Nemačke u finalu Svetskog prvenstva 1966. godine, o čemu se i danas raspravlja. „Mnogo je pravednije da emocije budu zasnovane na pravoj odluci nego na situaciji o kojoj će se raspravljati nedeljama ili decenijama“, zaključio je Kolina.