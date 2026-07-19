Španija i Argentina se bore za titulu, a prvi čovek Sjedinjenih Država uživo prati ovaj meč na stadionu u Nju Džersiju.

Tramp je na stadion stigao helikopterom zajedno sa suprugom Melanijom, koji je nadleteo objekat oko 45 minuta pre početka utakmice. Nakon sletanja zauzeo je mesto u luksuznoj VIP loži, gde je pored njega seo predsednik FIFA Đani Infantino.

U neposrednoj blizini bili su i brojni ugledni gosti, među kojima su španski kralj Felipe VI, premijer Kanade Mark Karni, predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum, kao i bivši fudbaleri.

Ovo je bio njegov prvi odlazak na utakmicu Svetskog prvenstva, koje ove godine zajednički organizuju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.