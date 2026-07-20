Meč između Crvene zvezde i Larna u Severnoj Irskoj je na programu u utorak od 21 čas, a revanš je za nedelju dana na stadionu "Rajko Mitić".

Upitan je Stanković da li je teško što najbitnije utakmice dolaze na startu sezone?

-Nije prvi put da se Zvezda i ja susrećemo sa tako bitnim utakmicama na početku sezone. Nema pitanja da li smo spremni ili nismo spremni. Moramo da budemo spremni u Crvenoj zvezdi. Kada će te utakmice doći ne možemo da biramo. Na našu sreću ili nesreću dolaze na početku sezone. Sigurno da posle 10 utakmica bi to bilo perfektno, kao što imaju ekipe što ne igraju kvalifikacije, nego već grupnu fazu. Mi smo se na to navikli, ne verujem da to predstavlja toliki problem - počeo je Stanković.

Objasnio je Stanković kakvu igru očekuje od protivnika.

-Tvrdu i direktnu, podloga je dosta teška za igru, veštačka i plastična. To može da bude njihova prednost, ali na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu, ne mislimo o tome. Prihvatamo ulogu favorita, ali to moramo da opravdamo na terenu. Moramo da odgovorimo na duel.

Crvena zvezda je bez Radeta Krunića otputovala u Severnu Irsku.

-Na sve igrače, Rade je sa strane, da je stani-pani utakmica, bio bi on u protokolu, ali možemo to sebi da dozvolimo, imamo širok roster.

Zvezda je bez treninga na gostujućem terenu. Poslednje pripreme su obavljene u Beogradu.

-Ništa mi ne bi donelo i da smo trenirali tamo. Ovako sam dobio još jedan dan da radimo na nama i detaljima i sitnicama. Nikad nisam putovao i trenirao. Kao igrač mi je više prijalo da direktno stignem na utakmicu. To ne pravi neku razliku.

Objasnio je Stanković da crveno-beli moraju da odgovore na direktnu igru rivala.

-To je najbitnije, ja ne vidim drugi problem. Najveći problem je duel igra, duga lopta, prekidi, auti, korneri. Mora da se odgovori na direktnu igru. Što se tiče samog kvaliteta, to je na našoj strani. To je to. Videćemo šta će nas sačekati, ali manje više to što smo analizirali nas čeka.

Osman Bukari, koji je nedavno stigao u Crvenu zvezdu će biti na raspolaganju Stankoviću.

-Računam i na Bukarija, trenirao je sa nama, odigrao dva prijateljska meča. Spreman je - zaključio je Stanković.