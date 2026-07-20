Poraženi iz duela drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Larn - Crvena zvezda igraće protiv gruzijske Iberije ili slovačkog Slovana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, određeno je danas žrebom u Nionu.

Kako je određeno, ko ispadne u duelu Larna i Zvezde biće domaćin prvog meča 6. avgusta, dok će se revanš igrati sedam dana kasnije ili u Gruziji ili u Slovačkoj.

Liga Evrope trebalo bi da počne 17. septembra, a finale će se održati naredne godine, 26. maja na Valdstadionu u Frankfurtu.