Nedavno je njegova porodica objavila da se borio sa rakom četvrtog stepena.

Čuveni bivši reprezentativac "gordog albiona" od 1972. do 1982. godine, kada je na 63 utakmica postigao 21 gol, tokom igračke karijere nastupao je za Skantorp, Liverpul, Hamburger, Sautempton, Njukasl i na kraju Blektaun siti.

Nekada ubitačni ofanzivac je bio vicešampion Evrope bio sa HSV-om 1979. godine, ai i prvak Nemačke, a sa Liverpulom je osvojio sve trofeje koje je mogao da osvoji, računajući i KEŠ 1977. godine.

Kevin Kigen je jedan od retkih engleskih fudbalera koji je osvojio dve uzastopne Zlatne lopte 1978. i 1979. godine, dok je igrao za Hamburger. Bio je prvi Englez koji je osvojio Zlatnu loptu nakon Stenlija Metjuza i jedini koji je to učinio igrajući u Bundesligi.

Njegova duga, kovrdžava frizura postala je zaštitni znak sedamdesetih godina, pa je bio jedna od prvih fudbalskih pop zvezda u Evropi. Okušao se i u muzici i njegova pesma "Head Over Heels in Love" iz 1979. godine dospela je među 40 najprodavanijih singlova u Velikoj Britaniji.

Kao trener je kasnije vodio Njukasl u dva navrta, Fulam, Mančester siti i kratko bio selektor Engleske.

Kako je Kigena policija prebila u Beogradu, i zbog čega je Tito morao da reaguje

Velika zvezda engleske reprezentacije i jedan od najboljih fudbalera u istoriji te zemlje, Kevin Kigen, doživeo je u proleće 1974. godine neprijatnost na beogradskom aerodromu, gde ga je pretukla tadašnja milicija. Incident je godinama bio zataškan, a kasnije je, prema pisanju sportskog nedeljnika "Max", iskorišćen i u diplomatskim odnosima između tadašnje SFRJ i Velike Britanije, koji su bili narušeni zbog velike špijunske afere.

Kada je Kigen napustio zgradu aerodroma sa krvavim nosom, nije mogao ni da nasluti da će taj događaj kasnije imati i diplomatske posledice. Naime, njegova slučajna žrtva, kako se navodi, poslužila je kao jedan od aduta u pregovorima koji su doveli do oslobađanja dvojice britanskih agenata osuđenih za špijunažu u Jugoslaviji.

Jugoslavija se tada pripremala za Svetsko prvenstvo u Zapadnoj Nemačkoj, dok je Engleska, pošto nije uspela da se plasira na Mundijal, bila na prijateljskoj turneji. Posle utakmice sa Bugarskom u Sofiji, reprezentacija je doputovala u Beograd, a problemi su počeli još tokom leta. Atmosfera u avionu bila je opuštena, a pojedini engleski fudbaleri, prema navodima, neprikladno su se ponašali prema bugarskim stjuardesama.

Po sletanju u Beograd, kapetan aviona prijavio je vlastima nedolično ponašanje putnika, koje se nastavilo i na aerodromskom terminalu, gde je jedan od igrača čak pokušao da se provoza pokretnom trakom za prtljag. Dodatnu zabunu izazvala je činjenica da je vođa puta zaboravio na vremensku razliku između Sofije i Beograda, pa predstavnici Fudbalskog saveza Jugoslavije nisu dočekali Engleze jer su očekivali avion sat vremena kasnije.