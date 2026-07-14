U svetu fudbala ne postoji veći rivalitet od Engleske i Argentine, ali nije to posledica isključivo sportskih motiva. Sada sledi polufinalni duel u Atlanti u koji „Gaučosi“ ulaze osokoljeni sledećim podatkom: Argentina nikada nije izgubila u polufinalu Mundijala!

Prvi put je igrala u polufinalu davne 1930. godine, na prvom Mundijalu u istoriji, kada je savladala SAD. Na novo polufinale čekala je do 1986. godine, kada je predvođena Dijegom Maradonom pobedila Belgiju i kasnije osvojila titulu prvaka sveta.

Četiri godine kasnije Argentina je u polufinalu bila bolja od Italije, dok je 2014. godine u toj fazi takmičenja eliminisala Holandiju. U poslednjem polufinalu, pre četiri godine u Kataru, Argentinci su nadigrali Hrvatsku i izborili plasman u finale.

Zanimljivo je da će prva violina Argentine Lionel Mesi, posle preko 200 utakmica za reprezentaciju, prvi put igrati protiv Engleza!

- Sve što sam video i sve čega se sećam o meču 1986. u Meksiku je sa fotografija i snimaka koje Argentinci uvek gledaju. Ali ova grupa igrača je navikla da igra mečeve i da ne brine ko je rival - rekao je Mesi, i dodao:

- Naravno, veoma je posebno igrati protiv Engleske, oni su fudbalska sila, a mečevi protiv velikih reprezentacija su uvek posebni. Lično će mi biti prvi put da igram protiv njih i biće lepo i iz tog razloga. Imaćemo to iskustvo, polufinale SP protiv svetske velesile, protiv sjajnog tima i pokušaćemo da budemo u svom najboljem izdanju - poručio je kapiten Argentine.

Rivalstvo Engleske i Argentine počelo je još 1962. Spektakularni golovi, crveni kartoni, kontroverze. Sve su to na terenu doneli mečevi dve reprezentacije. Al, rivalstvo Engleske i Argentine ima svoju stranu i van terena, političke tenzije, posebno tokom Foklandskog rata osamdesetih godina prošlog veka. E. A.

Još nismo imali potpunu kontrolu

Oglasio se i kapiten engleske reprezentacije Hari Kejn.

- Kucamo na vrata. Stigli smo do polufinala, možda i do finala. Velika nedelja. Ostalo nam je osam dana do kraja turnira - rekao je Kejn, i naglasio:

- U završnici smo, a to nije uvek bio slučaj s ovom reprezentacijom, tako da moramo da uživamo. Još nismo imali potpunu kontrolu koju želimo, a mislim da možemo da je imamo. Selektor pokušava da to izvuče iz nas, a mi znamo da imamo drugi nivo koji možemo da dosegnemo. U polufinalu nas čeka jedna od najboljih reprezentacija na svetu, ali najvažnije je da smo među četiri najbolje ekipe - poručio je Kejn, strelac šest golova.

Pauza od 24 godine

Pet duela odigrale su ove reprezentacije na Mundijalima, ali nisu se sastale u poslednje 24 godine.

1962. grupna faza: Engleska - Argentina 3:1

1966. četvrtfinale: Engleska - Argentina 1:0

1986. četvrtfinale: Argentina - Engleska 2:1

1998, osmina finala: Argentina - Engleska 2:2, penalima 4:3

2002. grupna faza: Argentina - Engleska 0:1