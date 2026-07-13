Fudbalska reprezentacija Norveške završila je takmičenje za Mundijalu 2026. godine porazom od Engleske u četvrtfinalu.

Jedan od presudnih detalja bio je kontroverzni gol Džuda Belingema, kojim je sprečena nova senzaciju „vikinga“. Već danas stigli su u svoju otaždbinu, a na aerodromu u Oslu simbolično su dočekani uz vodene topove kao znak pažnje i poštovanja posle svega prikazanog. Najveću pažnju, logično, privukao je najbolji igrač selekcije Erling Haland.

Fotoreporteri su napadača Mančester sitija uslikali sa neobičnim predmetom, očigledno suvenirom iz Sjedinjenih Američkih Država. Naime, Haland je u ruci nosio prepariranog rakuna koji se na postolju oslanja na staklenu flašu, najverovatnije nekog žestokog pića. Ostaje da se vidi pozadina ovog Erlingovog eksponata koji mu očigledno puno znači, jer ga je pažljivo i oprezno držao na stepenicama i aerodromskoj pisti.

- Ovo je bilo ludo putovanje. Mislim da mi je promenilo život, da budem iskren. Mislim da smo Norvešku ucrtali na fudbalsku mapu – ponosan je bio Haland.