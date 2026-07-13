In Bom Hvang, svojevremeno miljenik navijača Crvene zvezde, posle dve godine napušta Fejenord u koji je stigao upravo sa Marakane i naredne sezone igraće za Porto!

Poslednje informacije iz portugalskih medija glase da će reprezentativac Južne Koreje uskoro potpisati dvogodišnji ugovor sa “zmajevima”, koji su ovog leta pobedili konkurenciji u žestokoj trci za Hvana. Navodno, prvak Evrope iz 1987. i 2004. godine, te šampion svoje zemlje 31 put, ponudio mu je platu od 1.500.000 evra godišnje, uz bonuse.

Slično je zarađivao i u Roterdamu, gde je odigrao 54 utakmice, dao četiri gola i asistirao osam puta, dok je u Zvezdi za sezonu zarađivao oko 1.100.000 evra. Zanimljivo, crveno-beli su mu nakon revanša sa Bode Glimtom i plasmana u grupnu fazu Lige šampiona nudili novi ugovor i platu od 1.700.000 evra godišnje, ali je Hvan u transferu od 7.000.000 evra ipak otišao u Holandiju.

Pouzdani vezni fudbaler je igrao još i za Olimpijakos, Seol, Zubin Kazanj, Vankuver, dok je za selekciju Južne Koreje upisao 76 nastupa.