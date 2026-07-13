Slaven Bilić promovisan je u novog selektora fudbalske reprezentacije Hrvatske. On je na klupi "vatrenih" nasledio Zlatka Dalića koji je svoju misiju završio posle Svetskog prvenstva.
Kako se navodi, Izvršni odbor HNS-a je jednoglasno prihvatio predlog predsednika Marijana Kustića za Bilićevo imenovanje. Međutim, dobar deo hrvatske javnosti nije podržao Bilića.
Usledili su brojni negativni komentari na račun novog selektora Hrvatske:
"Kustiću, tebe treba prvog smeniti."
"Vraćamo se u 3. ligu svetskog fudbala. Šta vam je cilj, da ne budemo zadnji u grupi? Žalosno."
"Čisti promašaj. Gde je Bilić? Šta je ostvario? Nećemo na sledeće Svetsko prvenstvo, a treba ga bojkotovati - po tome je dobar izbor."
"Sad ćemo na sledećem Svetskom biti kauč reprezentacija kao Srbija i Italija."
"Jedini selektor koji nije uspeo da izbori plasman na Svetsko prvenstvo."
Biliću će ovo biti drugi mandat na klupi Hrvatske, prethodno ih je predvodio od 2006. do 2012. godine.
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