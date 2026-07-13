Mladi fudbaler FK Desimirovac, Nemanja Petrović (24) poginuo je u strašnoj saobraćajnoj nesreći u noći između 11. i 12. jula.

Fudbalski klub Napredak iz Manića oprostio se emotivnom porukom fudbalera, koji je nastupao za rivalski klub, a koji je tragično prerano izgubio život.

Iz kluba iz susednog sela, istakli su da ih je vest o njegovoj smrti duboko potresla, naglasivši da je Petrović bio njihov komšija i prijatelj, čiji je prerani odlazak zavio u crno porodicu, FK Desimirovac i brojne ljude koji su ga poznavali.

U oproštajnoj poruci otkrili su i da su u više navrata želeli da Petrović obuče dres Napretka, ali da je on veran svom Desimirovcu, čime je, kako su naveli, pokazao šta znače pripadnost, lojalnost i odanost klubu u kojem je ponikao.

- Iako smo u više navrata, više od svega, želeli da obučeš naš dres i postaneš deo našeg tima, ti si ostao veran svom Desimirovcu. Time nisi odbio nas - pokazao si nam šta zaista znače pripadnost, lojalnost i odanost klubu koji voliš i prijateljima sa kojima si odrastao - poručili su iz Napretka.

Posebno su se prisetili i poslednjeg susreta sa Petrovićem, podsetivši da je 14. juna odigrao svoj poslednji meč upravo na njihovom stadionu, ne sluteći da će to biti i poslednji pozdrav.

Na kraju su iz FK Napredak Manić uputili najiskrenije saučešće porodici Petrović, FK Desimirovac, njegovim saigračima, prijateljima i svima koji su imali čast da ga poznaju.