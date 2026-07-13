U trećem kolu Grupe B tim trenera Nemanje Jovanovića savladao je Letoniju 89:66, pa sa prve pozicije ide u osminu finala. Tamo je čeka četvrtoplasirana ekipa iz Grupe A, a večeras će biti poznato i koja selekcija je u pitanju.

Srbija je najveći deo posla u utakmici koja je odigrana u hali „Stožice“, odradila u drugom delu utakmice. U prvih 20 minuta videli smo prilično izjednačenu utakmicu. Letonija je povela sa 5:0 i vodila u uvodnim minutama, da bi Srbija preuzela serijom 9:0 vođstvo sredinom prve četvrtine i nije ga ispuštala do kraja meča.

Sve što je Letonija uspela jeste da u finišu druge četvrtine jednom stigne do izjednačenja. Ipak, Marko Tofoski je sa 2+1 doneo Srbiji vođstvo 40:37 na poluvremenu.

Srbija je na sjajan način otvorila drugu polovinu utakmice. Zaigrala je angažovanije u odbrani, što je rezultiralo lakšim poenima, pa je serijom 12:2 u 24. minutu stigla do prednosti 52:39.

Bio je to trenutak od koga nije bilo povratka za Letonce. U nastavku je Srbija sigurno održavala desetak poena prednosti, a na kraju treće četvrtine stigla i do 16 poena prednosti – 64:48.

U preostalih 10 minuta prednost je otišla i do 26 poena viška, da bi na kraju „Orlići“ slavili sa 89:66.

I ovog puta selektor Jovanović je pružio priliku svim igračima, a svih 12 se upisalo u strelce. Nikola Džepina je bio najefikasniji sa 20 poena (8 sk), a pratili su ga Andrej Lučić i Nikola Bundalo (5 sk) sa po 11 poena.