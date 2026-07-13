Košarkaši San Antonija pobedili su ekipu Milvokija rezultatom 90:80 u utakmici Letnje NBA lige u Las Vegasu.

Srpski košarkaš i član Milvokija Bogoljub Marković zabeležio je sedam poena, šest skokova i dve asistencije za 26 minuta na terenu.

Najefikasniji u ekipi San Antonija bio je Ar Džej Dejvis sa 20 poena, dok su Emanuel Miler i Džakobi Gilespi postigli po 13.

U redovima Milvokija istakao se Brejden Beris sa 26 poena, a Kormak Rajan je ubacio 15.

Milvoki će narednu utakmicu igrati sutra protiv Finiksa.