Košarkaška reprezentacija Srbije sačinjena od igrača starijih od 50 godina postala je šampion sveta nakon pobede u finalu nad Australijom sa ubedljivih 79:52.

Naši veterani dominantno su došli do trona savladavši redom Italiju Điove (81:43), pa engleski Maksibasketbal (92:53), Mongoliju (108:49), a onda u četvrtfinalu Španiju (61:35) i u polufinalu Italiju Marta (76:58). Na kraju je šlag na tortu bio trijumf od 27 razlike nad "kengurima" u borbi za zlato.

Ovu zlatnu generaciju veterana koja je bez milosti rušila rivale predvodila su mnoga poznata košarkaška imena, a među njima se posebno ističe Ilija Jović – otac našeg aktuelnog reprezentativca i asa NBA ligaša Majami Hita, Nikole Jovića. Pored njega, svetski tron iskovali su i Dejan Kijanović, Miloš Drobnjak, Zoran Maksimović, Lazar Radulović, Dragan Savić, Ivan Đaković, Zoran Stojanović, kapiten Vladimir Sarajlić, Aleksandar Radenković, Aleksandar Piperski i Dragan Petrović. Zbog zdravstvenih problema, sa ekipom na ovom turniru nažalost nije bio tim menadžer Nebojša Mrvaljević, ali su mu igrači na najbolji način poslali podršku sa pobedničkog postolja.

Sjajno su se pokazali i veterena u kategoriji 70+ godina. Oni su na kraju izgubili u finalu u Sjedinjenih Američkih Država (46:60). U grupi su stradale druga selekcija SAD-a (64:35) i Litvanija (60:43). U nokaut fazi lekcije su držali Australijancima (63:41) i Italijanima (64:39). Njih je predvodio legendarni Blažo Stojanović.