Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u dalju fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo nakon što je u poslednjem meču grupe C pobedila Bosnu i Hercegovinu. Naš tim takmičenje nastavlja sa druge pozicije, sa skorom 4-2, tako što će snage odmeriti sa prva tri tima iz grupe D.

Stvari u grupi D u potpunosti su poznate. Island je pobedio Veliku Britaniju 88:86 i tako zauzeo treću poziciju sa skorom 3-3. Na drugom mestu nalazi se Litvanija sa istim brojem pobeda i poraza, dok je na vrhu Italija, koja je ostvarila pet pobeda i jedan poraz u ovim kvalifikacijama.

Dakle, rivali Srbije biće Italija, Litvanija i Island.

Bodovi osvojeni u prvoj grupnoj fazi prenose se i u naredni kvalifikacioni krug. Mečevi posle ukrštanja dve grupe planirani su za avgust, novembar i februar, nakon čega će biti poznat konačan spisak učesnika Mundobasketa.

S obzirom na to da se Srbija sa drugog mesta plasirala u narednu fazu, "orlovi" će 28. avgusta dočekati Island, trećeplasirani tim iz grupe D. Tri dana kasnije naš tim gostuje Italiji, prvoplasiranoj ekipi grupe D, što bi moglo da ima presudan uticaj u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo. Na kraju, prva tri tima u grupi J obezbediće plasman na Svetsko prvenstvo naredne godine.

Svetsko prvenstvo, odnosnoMundobasket, na programu je od 27. avgusta do 12. septembra 2027