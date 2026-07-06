Aktuelni šampion Evrope je savladao Portugal rezultatom 1:0 i tako prošao među osam najboljih. Time je Kristijano Ronaldo završio učešće na svom poslednjem Mundijalu u karijeri i Španija ga je golom Mikela Merina u 91. minutu uskratila za priliku da sa nacionalnim timom dođe do Zlatne boginje, jedinog trofeja koji mu nedostaje.

Krenulo je žestoko. Već u trećem minutu je zapretio najbolji strelac Španije na ovom turniru Mikel Ojarzabal, koji je dobro šutirao sa distance, ali je Diogo Košta bio na pravom mestu.

Prvi pokušaj Portuglaca viđen je u sedmom minutu. Nakon brze akcije je Kanselo možda i preambiciozno šutirao sa desne strane i lopta je otišla preko gola. Samo minut kasnije najbolja prilika za "furiju" u prvom poluvremenu. Olmo je poslao fenomenalan pas, Ojarzabal se našao sam ispred Košte, ali je promašio zicer.

Kristijano Ronaldo je prvu šansu imao u 12. minutu. Pobegao je legendarni napadač po desnoj strani i šutirao, ali je Simon bio na visini zadatka.

Četiri minuta kasnije se na drugoj strani istakao Košta. Odbranio je udarac Jamala, a zatim i Baene i tako spasao svoj tim.

Nakon pause za hidrataciju nova velika šansa za Špance. Nezgodan centaršut Pedrija. Kubarsi je bio pred golom, Košta je reagovao, lopta se odbila do Olma koji nije uspeo glavom da zatrese mrežu.

Najbolju priliku Portugal je imao u 37. minutu. Feliks se lepo snašao, lopta stiže do Ronalda koji je izveo akrobatski udarac iz teške pozicije, ali je Simon sjajno odbranio. Portugalci su bili opasniji u završnici prvog dela i u 41. minutu su bili blizu vođstva. Mendeš je snažno šutirao, lopta je pogodila Pora i završila na prečki. Do kraja prvog dela nije bilo većih uzbuđenja i na odmor se otišlo bez golova.

U drugom poluvremenu dosta manje šansi. Intenzitet je opao, timovi su se više fokusirali na defaanzivu i kao da nisu želeli da rizikuju. Portugal je bolje delovao u uvodnim minutima, ali bez konkretnih stvari u završnoj trećini. Sa druge strane, Španci su se prilično mučili da organizuju napad i prvu šansu u ovom delu igre su imali tek u 61. minutu. Kombinacija igrača Barselone, Olmo je dodao do Pedrija koji je šutirao, ali su portugalski defanzivci izblokirali njegov pokušaj.

Četiri minuta kasnije se u prilici našao Baena, ali je Košta to lako odbranio. Lamin Jamal je u 73. minutu šutirao direktno iz slobodnog udarca, ali je Košta bez većih problema skrenuo loptu u korner. Tri minuta kasnije pretnja na drugoj strani. Lopta je došla do Bruna Fernandeša koji je nezgodno šutirao, ali je pogodio spoljni deo mreže.

Utakmica se umirila, delovalo je da nam slede produžeci, a onda je Španija povela u prvom minutu nadoknade. Kombinovali su igrači koji su ušli sa klupe. Fabian Ruiz je dodao Feranu Toresu, koji je jako lepo asistirao Mikelu Merinu, a ovaj postigao gol za vođstvo "crvene furije".

Pokušali su Portugalci da se vrate. Najbolju šansu je imao Bernardo Silva koji se sjajno pozicionirao i dobro šutirao, ali nije imao sreće.

Uspeli su Španci da se odbrane i dođu do pobede i plasmana u četvrtfinale. Tamo će igrati sa boljim iz duela SAD-Belgija.

PORTUGAL - ŠPANIJA 0:1 (0:0)

Sudija: Entoni Tejlor

PORTUGAL: Košta, Kanselo, Dijaš, Veiga, Nuno Mendeš, Vitinja, Žoao Neveš, Bruno Fernandeš, Feliks, Pedro Neto, Ronaldo.

ŠPANIJA: Unai Simon, Pedro Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja, Rodri, Pedri, Olmo, Jamal, Baena, Ojarzabal.

Kraj! Španija ide dalje

90+6 minut - Šansa za Portugal! Bernardo Silva je bio u prilici, ali nije imao sreće.

90+1 minut - Gooooool! Povela je Španija u prvom minutu nadoknade! Mikel Merino je postigao pogodak. Prelepo dodavanje Ferana Toresa, Merino je izbegao ofsajd i vrlo mirno pored Košte plasirao loptu u gol.

83. minut - Sve smo bliži produžecima.

76. minut - Odbila se lopta do Bruna Fernandeša koji je šutirao pored Kukurelje iz ne baš lake pozicije. Lopta je otišla pored gola.

73. minut - Probao je Jamal direktno iz slobodnog udarca. Miran je bio Košta, od svega samo korner za Špance.

68. minut - Vreme je za pauzu za osveženje.

65. minut - Pokušaj Baene, ali Košta nije imao nikakvih problema.

61. minut - Prva prilika za Španiju u nastavku. Presing je urodio plodom, Portugalci su izgubili loptu, Olmo je proigrao Pedrija koji je tukao, ali je njegov udarac izblokiran.

55. minut - Strašan udarac za Portugal. Nuno Mendeš zbog povrede ne može da nastavi meč i menja ga Nelson Semedo.

51. minut - Bolje deluje Portugal na početku drugog dela. Muči se Španija da organizuje napad u ovim trenucima.

Kraj prvog poluvremena!

45. minut - Šest minuta nadoknade.

41. minut - Nezgodan udarac Nuna Mendeša. Lopta je zakačila Pedra Pora i pogodila prečku. Opasniji Portugal u završnici prvog dela.

37. minut - Velika šansa za Ronalda! Feliks se sjajno snašao, Ronaldo je akrobatski probao iz teške pozicije, ali je Simon fantastično odreagovao.

30. minut - Bilo je sada vrlo opasno po gol Portugala. Nezgodnu loptu je poslao Pedri, Košta je intervenisao, lopta se odbila do Olma koji nije uspeo glavom da zatrese mrežu.

24. minut - Vreme je za pauzu za osveženje.

16. minut - Snažan udarac Baene, ali je Košta bio sjajan na golu. Opasnija Španija za sada.

12. minut - Preti Kristijano Ronaldo. Šutirao je snažno sa desne strane, ali je Simon dobro reagovao.

8. minut - Zicer za Ojarzabala! Olmo je poslao fantastičnu loptu, a ofanzivac Real Sosijedada nije uspeo da postigne gol. Ogromna prilika za Španiju.

7. minut - Brza akcija Portugala koju je Kanselo sam završio. Šutirao je desni bek Barsleone, ali lopta ide preko gola.

3. minut - Prvi pokušaj Španaca. Ojarzabal je oprobao udarac, Košta je bio na pravom mestu.

Utakmica je počela!

20:25 - Portugal i Španija su prošle godine igrali finale Lige Nacija, kada su Kristijano Ronaldo i drugovi slavili posle boljeg izvođenja penala. Dva tima su se prethodni put na Mundijalu sastala u Rusiji 2018. godine u prvom kolu grupe, a meč je završen rezultatom 3:3.

20:21 - Pobednik ovog meča će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz okršaja SAD i Belgije, a ta utakmica je na programu od 2 ujutru po srednjeevropskom vremenu.

20:05 - Portugal se u osminu finala plasirao nakon dramatične pobede nad Hrvatskoj rezultatom 2:1. Čovek odluke bio je rezervista Gonzalo Ramoš koji je postigao gol u 94. minutu. Sa druge strane, Španci su lako izašli na kraj sa Austrijom koju su pobedili sa 3:0.

20:00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici osmine finala Svetskog prvenstva u fudbalu između Portugala i Španije. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Dalasa.