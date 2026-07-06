Napadač Sjedinjenih Američkih Država isključen je protiv Bosne i Hercegovine i automatski suspendovan na jednu utakmicu, ali je FIFA naknadno odlučila da mu dozvoli nastup u osmini finala protiv Belgije.

I to je odmah povelo priče o korupciji, zbog prisnog odnosa predsednika FIFA Đanija Infantina i prvog čoveka SAD Donalda Trampa, nakon brojnih sumnjivih interakcija i situacija u prošlosti.

- Sve što sam uradio bilo je da zatražim da se slučaj proveri. Nisam rekao: 'Morate to da uradite' - rekao je Tramp iz Ovalnog kabineta.

Američki predsednik smatra da Balogun nije napravio prekršaj za crveni karton.

- Dvojica su trčala punom brzinom i slučajno su se sudarila. Nisam mu rekao šta da uradi, ne mogu da mu kažem šta da uradi - poručio je Tramp o razgovoru sa Infantinom.

Dodao je da je nezavisno telo na kraju donelo "ispravnu odluku".

Tramp se osvrnuo i na sudiju koji je isključio najboljeg strelca američke reprezentacije na Mundijalu.

- Sudija je bio malo sumnjiv. Proverite njegovu prošlost - rekao je Tramp.