To tvrdi alžirski novinar Din Ami, koji prati afrički fudbal za BBC i beIN Sports.

Objavio je na društvenoj mreži X da je Marez želeo drugačiji sistem igre protiv Švajcarske.

Prema njegovim tvrdnjama, kapiten Alžira insistirao je da štoper Zinedin Belaid bude u startnoj postavi, kao i da reprezentacija zaigra sa trojicom štopera, dok bi Fares Šaibi imao centralniju ulogu u veznom redu.

Novinar navodi da je Marez pokušavao da ubedi stručni štab da promeni sastav, a da je informacija o planiranoj postavi završila u javnosti upravo kako bi se stvorio medijski pritisak na selektora.

Za sada, međutim, ove tvrdnje nisu potvrđene ni iz Fudbalskog saveza Alžira, niti od samog Petkovića.

Petković ipak nije promenio plan. Alžir je protiv Švajcarske počeo utakmicu sa četvoricom igrača u poslednjoj liniji, dok su u veznom redu igrali Ramiz Zeruki, Fares Šaibi i Nabil Bentaleb. Belaid je ostao na klupi.

Švajcarska je povela već u 10. minutu golom Brela Embola, a Dan Ndaje je početkom drugog poluvremena povisio na 2:0. Ami tvrdi da je Mahrez tokom prve pauze za osveženje ponovo tražio prelazak na sistem sa trojicom štopera i ulazak Belaida, ali Petković nije odstupio od svoje odluke.

Promena u odbrani usledila je tek posle drugog primljenog gola. U 58. minutu u igru su ušli Žaouen Hadžam i Amin Guiri, dok Belaid ni tada nije dobio priliku. Alžir je poražen rezultatom 2:0 i eliminisan već u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

Nakon utakmice Marez je potvrdio da je završio reprezentativnu karijeru.

-To je to od mene. Ovo je bila moja poslednja utakmica za reprezentaciju - rekao je 35-godišnji kapiten Alžira, okončavši 12 godina dugu reprezentativnu karijeru tokom koje je odigrao 119 utakmica i kao kapiten predvodio Alžir do titule prvaka Afrike 2019. godine.

U međuvremenu, Marez se rastao i sa klubom. Al Ahli iz Džede saopštio je da je sa iskusnim krilnim napadačem sporazumno raskinuo ugovor godinu dana pre njegovog isteka.

Saudijski klub oprostio se od nekadašnjeg fudbalera Mančester sitija, koji je u Džedu stigao 2023. godine, čime je završena njegova trogodišnja epizoda u Al Ahliju.

Pošto je sada slobodan igrač, očekuje se da će Marez u narednom periodu izabrati novu sredinu, a njegova budućnost već je tema brojnih spekulacija.