Reprezentacija Engleske preduzela je dodatne bezbednosne mere uoči utakmice osmine finala Svetskog prvenstva protiv Meksika, koja se igra u ponedeljak u dva ujutru po našem vremenu, a jedna od njih je i čuvanje u tajnosti lokacije hotela u kojem će boraviti igrači Tomasa Tuhela.

O ovoj temi izveštavaju brojni britanski i meksički mediji.

Povod za takvu odluku bio je incident koji se dogodio uoči prethodne utakmice Meksika protiv Ekvadora. Tada se ispred hotela ekvadorske reprezentacije okupio veliki broj meksičkih navijača koji su tokom noći pravili buku koristeći vatromet, bubnjeve, sirene i motocikle kako bi omeli odmor protivničkih igrača.

Prema pisanju britanskog tabloida „San“, pojavile su se informacije da pojedini meksički novinari navodno razmatraju otkrivanje lokacije hotela engleske reprezentacije kako bi omogućili navijačima da organizuju sličan doček i pred duel protiv „Tri lava“. Međutim, zasad nema potvrde da se to zaista dogodilo niti da je lokacija hotela procurila u javnost.

Važno je naglasiti da se ove tvrdnje temelje na medijskim izveštajima, a ne na zvaničnim izjavama ili potvrđenim činjenicama. FA nije optužio konkretne novinare niti je objavio da je došlo do curenja poverljivih informacija.

Britanski mediji navode da je Engleska zbog bezbednosnih razloga odlučila da maksimalno ograniči informacije o boravku u Meksiko Sitiju. Cilj je omogućiti igračima miran san i optimalnu pripremu za jednu od najvažnijih utakmica turnira.

Osim mogućih problema s navijačima, stručni štab Tomasa Tuhela vodi računa i o specifičnim uslovima u glavnom gradu Meksika. Visoka nadmorska visina predstavlja dodatni izazov, zbog čega je reprezentacija prilagodila plan putovanja i priprema.

Posle događaja ispred hotela reprezentacije Ekvadora, tamošnji fudbalski savez podneo je zvaničnu žalbu FIFA, tvrdeći da su njihovi igrači bili izloženi celonoćnoj buci koja je mogla da utiče na njihov odmor i pripremu za utakmicu.

Britanski mediji navode da FA razmatra dodatne mere oko hotela, uključujući pojačano osiguranje i kontrolu pristupa, kako bi se sprečilo eventualno okupljanje navijača u noći pre utakmice.

Duel između Meksika i Engleske već izaziva ogromnu pažnju javnosti, a očekuje se spektakularna atmosfera na mitskom stadionu Asteka.

Ono što je sigurno jeste da Engleska želi da izbegne scenario koji je doživeo Ekvador, dok organizatori i bezbednosne službe pokušavaju da osiguraju fer uslove za obe reprezentacije pre početka velikog okršaja.

Jagma za ulaznicama

Potražnja za ulaznicama je izuzetno velika, a domaći navijači veruju da njihova reprezentacija može napraviti iznenađenje protiv jednog od favorita prvenstva.

Iako priče o mogućem otkrivanju lokacije hotela dodatno podižu tenzije uoči susreta, zasad nema potvrde da je plan zaista zaživeo.