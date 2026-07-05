Uspeli su da prirede najveću senzaciju na ovogodišnjem Mundijalu i eliminišu Nemačku posle penala, ali još veći podvig nisu uspeli da naprave.

Mučili su Paragvajci i Francuze i nisu im dali da mnogo kreiraju i dolaze do šanse za pogodak. Ipak, nepažnja Gomeza i rušenje Duea u svom kaznenom doneo je penal Kilijanu Mbapeu koji nije propustio priliku da postigne svoj sedmi gol na turniru i izjednači se sa Lionelom Mesijem.

Francuska će u četvrfinalu igrati protiv Maroka koji je sa 3:0 savladao selekciju Kanade. Taj meč na programu je u četvrtak u 22 časa.

Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja sa Svetskog prvenstva:

PARAGVAJ - FRANCUSKA 0:1 (0:0)

Paragvaj: Gil - Kaseres, Velaskez, Gomez, Alderete, Alonso - D.Gomez, Kubas, Galarza, Almiron - Enciso.

Francuska: Manjan - Dinj, Saliba, Upamekano, Kunde - Kone, Rabio - Dembele, Olise, Barkola - Embape.

90+7. minut - Dve velike prilike za Mbapea, ali Gil ponovo sjajno brani.

90. minut - Prva velika šansa za Paragvaj, Maurisio je probao iz okreta, ali pravo u naručje Manjana. Igraće se još 10 minuta nadoknade.

89. minut - Šut Embapea koji brani Gil.

73. minut - Pauza za osveženje.

70. minut - GOOOOL! Embape siguran! Vode Francuzi!

68. minut - Penal za Francusku! Nakon VAR provere sudija pokazuje na belu tačku! Gomez je srušio Duea i biće to velika šansa za Embapea.

54. minut - Kone je pokušao iz velike udaljenosti, ali je odlično Gil odbranio i sprečio pogodak.

51. minut - Dembele je probao, ali samo pogađa spoljni deo mreže.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

45. minut - Tri minuta nadokande u prvom delu igre.

31. minut - Dembele je centrirao, a Embape zakasnio za nekoliko santimetara kako bi poslao loptu u mrežu.

24. minut - Vreme je za osveženje.

22. minut - Prva prava prilika na meču, Kone je šutirao sa distance preko gola.

23.02 - Utakmica je počela!

22.06 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču osmine finala Svetskog prvenstva između reprezentacija Paragvaja i Francuska. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Filadelfije.