Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Vasilije Martinović sa šest golova. Nikola Kojić i Filip Novaković su dali po dva gola.
U selekciji Mađarske istakao se Kristijan Manherc sa četiri pogotka.
Vaterpolisti Holandije su ranije danas pobedili Gruziju sa 15:14 u drugom kolu OTP kupa.
U nedelju je na programu poslednje kolo OTP kupa kada će igrati Srbija - Holandija (09.15 časova) i Mađarska - Gruzija (10.45).
Mađarska je vodeća na tabeli sa šest bodova, Srbija i Holandija imaju po tri, dok je Gruzija bez bodova.
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Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Vasilije Martinović sa šest golova. Nikola Kojić i Filip Novaković su dali po dva gola.
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