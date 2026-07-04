Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Vasilije Martinović sa šest golova. Nikola Kojić i Filip Novaković su dali po dva gola.



U selekciji Mađarske istakao se Kristijan Manherc sa četiri pogotka.



Vaterpolisti Holandije su ranije danas pobedili Gruziju sa 15:14 u drugom kolu OTP kupa.



U nedelju je na programu poslednje kolo OTP kupa kada će igrati Srbija - Holandija (09.15 časova) i Mađarska - Gruzija (10.45).



Mađarska je vodeća na tabeli sa šest bodova, Srbija i Holandija imaju po tri, dok je Gruzija bez bodova.