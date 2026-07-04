Francuski trener Erve Renar saopštio je danas da više nije selektor fudbalske reprezentacije Tunisa, nakon što je vodio ekipu na dve utakmice na Svetskom prvenstvu.

Renar je tokom SP preuzeo reprezentaciju Tunisa od Sabrija Lamušija, a na dve utakmice zabeležio je dva poraza od Japana 4:0 i od Holandije 3:1.

- Želim da iskažem svoju duboku zahvalnost Fudbalskom savezu Tunisa koji mi je omogućio da učestvujem na Svetskom prvenstvu. Bila je čast braniti boje Tunisa i proživeti ovo nezaboravno iskustvo. Želim reprezentaciji Tunisa pobede u budućnosti i ubeđen sam da će nastaviti da se razvija. Želim vam uspeh u budućnosti, a moje putovanje sa vama je završeno - napisao je Renar na Instagramu.