Japan sada ima četiri boda u Grupi F, koliko i prvoplasirana Holandija, dok je Tunis završio takmičenje sa 0 osvojenih bodova i gol-razlikom od 1:9 u dva meča.

Momci iz zemlje izlazećeg sunca dominirali su od prvog do poslednjeg minuta.

Japan je protivnika načeo već u četvrtom minutu golom Kamade, a već u 31. minutu bilo je 2:0.

Strelci su bili Kamada i Ueda, a u tih pola sata igre Tunis jedva da je prešao pola terena.

Ista priča nastavila se do kraja prvih 45 minuta, pa se sa 2:0 za Japan otišlo na poluvreme.

Novi-stari selektor Tunisa Erv Renar napravio je dve izmene na poluvremenu, pa još jednu do 65. minuta, ali mu ništa od toga nije pomoglo da njegov tim izgleda kao da je tu gde pripada.

U 69. minutu strelac prvog gola Ueda je poslao fenomenalan pas za Ita, koji je kompletirao jednu od najlepših akcija prvenstva i rešio pitanje pobednika.

Samo 14 minuta kasnije Ueda je ponovo bio strelac i potvrdio epitet igrača utakmice, pošto je ne tako dobar centaršut Sana glavom smestio u dalji ugao – za 4:0.

U poslednjem kolu Grupe F Japan igra sa Holandijom, a Tunis sa Švedskom. Oba meča su na programu 26. juna.