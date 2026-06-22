

Posle još jednog teškog poraza i ranog ispadanja Tunisa sa Svetskog prvenstva, čini se da je rastanak sa Erveom Renarom već odlučena stvar.

Prema pisanju više tunišanskih medija, iskusni francuski stručnjak napustiće klupu reprezentacije odmah po završetku poslednjeg meča grupne faze protiv Holandije. Tako bi njegova epizoda na klupi Tunisa mogla da traje 10 dana, pošto se očekuje da 26. juna podnese ostavku posle susreta sa Holandijom.

Renar je na mesto selektora stigao u veoma komplikovanom trenutku. Posle katastrofalnog poraza od Švedske rezultatom 5:1, Fudbalski savez Tunisa odlučio je da smeni Sabrija Lamušija i pokuša da spasi situaciju angažovanjem trenera koji iza sebe ima veliko međunarodno iskustvo.

Međutim, promena nije uspela da zaustavi pad reprezentacije. U svom prvom meču na čelu tima Renar je doživeo težak poraz od Japana rezultatom 4:0, čime su ugašene i poslednje nade da Tunis može da se umeša u borbu za plasman u nokaut fazu.