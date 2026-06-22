Bosna i Hercegovina ima jedan bod iz dve utakmice, ali...

Ipak, komšije ne moraju da brinu, ako je verovati superkompjuteru - Bosna i Hercegovina će proći grupu i udariti na Sjedinjene Američke Države, dok bi u osmini finala mogla da igra protiv pobednika Gana - Egipat. Složićemo se, nimalo loš žreb.

Sa druge strane, Hrvatska bi prema projekcijama mogla da ima žreb "smrti" jer bi već u šesnaestini finala igrala protiv Portugala i Kristijana Ronalda.

U slučaju trijumfa, superkompjuter je nije pomilovao - udarila bi na pobednika meča Španija - Austrija.

Interesantno, već u osmini finala bismo imali derbi između Francuske i Nemačke, kao i Argentine i Belgije, dok je žreb, barem do četvrtfinala, pogledao Brazil.

Rasplet je blizu...