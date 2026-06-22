On je pohvalio karijeru Španca, ali je rekao i neke stvari koje mnogi ne smeju ili ne žele da kažu.

-Ne, Rafa nije dobar primer za mlade sportiste! Reći ću samo jedno – da je ovo što on radi i govori uradio u biciklizmu, bio bi osuđen i kažnjen jer je igrao pod jakim analgeticima i lekovima protiv bolova! Pravila očigledno nisu ista za sve - rekao je Pino.

Nastavio je u istom ritmu.

-Očigledno, kada je reč o otpornosti, talentu i radnoj etici – tu nema nikakve dileme, on jeste primer. Međutim, on nikako ne može biti uzor kada je u pitanju ignorisanje sopstvenog tela, guranje sebe u još veći bol i stvaranje novih zdravstvenih problema da bi se sanirao neki stari. Ja sam od onih koji kažu: Bavim se vrhunskim sportom, ali ako imam problem, lečim se, stanem, pa nastavim tek kada sam potpuno zdrav.

Nema sumnje da će ova izjava, kao i sve kada je Rafa u pitanju podeliti javnost.

Ja jedne strane Rafa je heroj šta je sve prošao, ali sa druge, deluje da ima istine i da Nadal nije sve baš radio po pravilima.