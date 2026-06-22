Mnogi navijači Crvene zvezde zaboravili su koji su sve stranci prošli kroz njihov voljeni klub. Kao što je i običaj, uglavnom se napadači, oni od kojih se očekuje da postižu najveći broj golova, najlakše upamte. Međutim, sigurno da se, bar oni nešto mlađi navijači šampiona Srbije sećaju Elija Babalja (33), momka koji je na Marakanu stigao kao ogromno pojačanje.

Sada već davne 2012. godine, lično Robert Prosinečki insistirao je na dovođenju napadača visokog 195 centimetara iz Melburn Harta, australijskog kluba. Babalj je rođen u Sarajevu, ali ima srpsko i australijsko državljanstvo. Zvezda je za njegov dolazak platila 350.000 evra, a Eli tada kao 22-godišnjak mnogo je obećavao.

- Kada vas pozove neko kao što je Robert Prosinečki, onda ne možete da kažete ne. Nisam očekivao da će me pozvati. Ipak, rekao mi je "zaista želim da dođeš", preneo mi planove i ambicije kluba i lako sam doneo konačnu odluku - rekao je Babalj prilikom dolaska u Zvezdu.

"Novi Žigić" na "Marakani"

Tek što je debitovao za reprezentaciju iz zemlje kengura, Babalj je predstavljen kao novi Nikola Žigić, čovek koji svojom građom i snalažljivostu obećava golove. Međutim, klub i navijači nisu videli gotovo ništa od Babalja. U Beogradu se zadržao svega šest meseci, odigrao sedam utakmica i postigao jedan gol protiv Smedereva. Istina, nije ni dobijao mnogo šansi pa je proveo svega 110 minuta na terenu u crveno-belom dresu.

Nakon što je Prosinečki napustio klub, tako je i Eli pao u drugi plan. Ispostavilo se sasvim opravdano. Javnost ga je zapamtila po tuči sa Natanijelom Asamo-om na treningu. Deluje da je i to uticalo na brz odlazak Babalja iz Beograda. Već u januaru vratio se u Melburn gde je ponovo počeo da pokazuje "fudbalsko znanje", ali to nije dugo potrajalo.

Njegov talenat prepoznao je AZ iz Alkmara, ali se tamo nije pokazao u najboljem svetlu. U sezoni 2014/15 igrao je za drugi tim holandskog tima i na 11 utakmica postigao 8 golova. To ga je preporučilo ekipi Zvolea da ga dovede u svoje redove, ali ponovo se nije dokazao pa je usledio povratak u Australiju, ovaj put u Adelejd junajted gde je 2017. godine postigao i poslednji gol u karijeri, a od tada je, složićete se, prošlo baš dosta vremena.

Četiri godine bez gola, a onda Njukasl, pa penzija





Od tada pa do 1. decembra 2019. godine promenio je četiri kluba. Igrao je u Mladoj Boleslav, indijskom ATK, australijskom Brisbejn Roaru, dok mu je poslednji klub do nedavno bio tajlandski Čajnat. Međutim, posle skoro dve godine bez angažmana, Babalj je pre nekoliko dana potpisao za Njukasl, ali onaj iz Australije, Njukasl Džets.

- Fudbal mi mnogo znači. Zahvalan sam na ovoj prilici Zaista želim da uverim ljude da greše što sumnjaju u mene i daću sve što mogu za one koji veruju u mene, a to su ovaj klub, trener i moja porodica, koja me je podržavala tokom teškog perioda.

- Ne želim da se vraćam nazad, ali poslednjih pet klubova za koje sam potpisao, potpisao sam za njih u toku sezone ili pri kraju sezone. Nemate dovoljno treninga sa grupom koja je već u sezoni. Teško je da ih stignete, ali zato je ovo dobro što sam došao prvog dana pred početak priprema, da imam tri meseca pravog treninga da unapredim svoje telo. Imam još šest nedelja da radim na tome i da se pripremim za start sezone.

Od novog "Nikole Žigića", do četiri i po godine bez postignut gola... čini se da je taj put prilično kratak.

Babalj je sada u penziji, tačnije od leta 2022. godine, a od 1. oktobra 2024. godine postao trener mladog tima Pert Glorija u Australiji.