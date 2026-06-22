Fudbaleri Crvene zvezde doputovali su u nedelju u Austriju gde će se do 5. jula pripremati za novu sezonu u kojoj će braniti "duplu krunu" u domaćem prvenstvu i boriti se za ligašku fazu Lige šampiona, saopštio je beogradski klub.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković je u Austriju poveo 31 fudbalera, a to su: Mateus, Omri Glazer, Savo Radanović, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Balša Papović, Rodrigao, Strahinja Baucal, Strahinja Eraković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Mahmudu Bađo, Matej Gaštarov, Rade Krunić, Tomas Handel, Dragan Anokić, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Mirko Ivanić, Kristijan Balov, Daglas Ovusu, Mo Čam, Loizos Loizu, Aleksandar Katai, Džej Enem, Bruno Duarte.

Jedno ime je posebno iznenadilo navijače, a radi se o Omriju Glazeru koji će uprkos najavama da odlazi, ipak ostati deo crveno-belih i naredne sezone. Njemu je aktivirana dodatna godina u ugovoru i biće naredne godine zamena Mateusu.

Kada je 2023. godine potpisao za Zvezdu, Izrealac je stavio paraf na ugovor 3+1 godinu i sada se ugovor automatski produžio do 30. juna 2027. godine, potvrđeno je za "sport.alo". To znači da ni Izraelac, a ni Zvezda neće žuriti kada je u pitanju potraga za novim klubom.

Stanković ima poverenja u Izrealca, a čini se i da će mu uz dolazak Mohameda Abu Fanija biti dosta zanimljivije na "Marakani".