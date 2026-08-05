Bibars Natho godinama je bio jedan od zaštitnih znakova Partizana, a izraelski vezista i dalje sa velikom pažnjom prati dešavanja u srpskom fudbalu. Bivši kapiten crno-belih govorio je za podkast izraelskog portala "Sport 5", gde se dotakao i dolaska svog zemljaka Mohameda Abu Fanija u Crvenu zvezdu.

Abu Fani je ovog leta stigao na Marakanu iz Ferencvaroša, a Natho je upitan da li ga je novi fudbaler crveno-belih konsultovao pre nego što je odlučio da prihvati ponudu srpskog šampiona.

Izraelac je odgovorio u svom stilu i našalio se na račun činjenice da je sedam godina nosio dres Partizana.

-Nisam. Verovatno su mu rekli da mi se ne javlja, da ga slučajno ne bih odgovorio od tog transfera", rekao je Natho kroz osmeh.

Iako je večiti rival u pitanju, bivši vezista crno-belih poželeo je svom sunarodniku sreću u novom klubu.

"Volim ga i želim mu mnogo uspeha, ali drugi put, ne baš sada", dodao je Natho šaljivo.

Tokom gostovanja u studiju, tema je bio i još jedan fudbaler Crvene zvezde - Daglas Ovusu, koji se povezivao sa prelaskom u izraelski Hapoel iz Tel Aviva.

Natho je istakao kvalitete napadača i smatra da bi mogao da bude značajno pojačanje ukoliko se uklopi u sistem ekipe.

-Nisam razgovarao ni sa kim iz Hapoela. Mislim da je veoma talentovan. Pre nego što je došao u Zvezdu bio je veoma važan igrač, izuzetno brz i tehnički kvalitetan - rekao je Natho.

Dodao je da Ovusu ima potencijal da napravi razliku, ali da mnogo toga zavisi od prilagođavanja novom timu.

-Ne poznajem ga lično, ali kada je reč o talentu, može mnogo toga da donese ekipi. Naravno, pod uslovom da se uklopi u tim i da Eliniv prepozna kako da ga upotrebi. Mislim da bi bio odlično pojačanje - zaključio je bivši kapiten Partizana.