Spartak namerava da realizuje transfer Mirlinda Dakua iz Kazanja za 11 miliona evra.

Međutim, pitanje je da li će u tome uspeti. Navijači Spartaka koji su u bratskim odnosima sa navijačima Crvene zvezde, odlučili su da stave veto na taj transfer, ne žele Albanca u Moskvi.

U objavi na Telegramu, jedna navijačka grupa objavila je fotografiju transparenta na kojem na ruskom jeziku piše: "Šiptar**o ko*ile, odlazi“.

-Ne slažemo se sa potencijalnim transferom Mirlinda Dakua u naš klub. Na osnovu albanske prošlosti, očekujemo niz problema unutar tima, koji je trenutno sposoban da se nosi sa ozbiljnim izazovima. Naš tim nikada nije imao, i nikada ne bi trebalo da ima, takve igrače. Bez obzira koliko dobar napadač ili potencijalno novo pojačanje može biti po standardima Ruske Premijer lige, principi moraju biti važniji od hipotetičkih rezultata. Daku ne bi trebalo da bude u našem timu - poručili su navijači.

Dakuovo ime je poznato već srpskoj javnosti. Pre dve godine je na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, privukao pažnju kada je posle utakmice Albanije i Hrvatske vređao Srbe. Tokom tog susreta su se na tribinama vijorile zastave sa simbolima terorističke organizacije UČK, uz skandiranje "Ubij, ubij, ubij Srbina". Daku je posle te utakmice uzeo megafon u ruke i vređao je Srbe i Makedonce.