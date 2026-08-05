- Ne tražim opravdanja, mi i kad dobijemo 4:0, nikad ništa ne valja. Za mene je najbolja utakmica ona protiv IMT-a gde smo izgubili. Odigrali smo drugo poluvreme, a pogotovo sa ozbiljnim pritiskom na odbranu IMT-a koja je zabeležila dve pobede. Ali, to je normalno za ovaj klub. Ovim momcima ne može ništa da se uzme za zlo. Dali su maksimum i više su se potršili nego što treba. Ovde izgleda da Partizan igra katastrofalno, da je bolje bilo ovako, onako. Rezultati su merilo, ako se gleda kroz rezultat, slažem se. Ako ne, ne slažem se - rekao je Ilić.

Nije mu se svidelo ni pitanje o rotaciji tima.

- Ja bih voleo da pitam odavde šta znači manje ili više rotirati tim? Recite mi, postoji određeni igrač koji je zaslužio ili mu fali kontinuitet da bi došao na nivo do utakmice. Jesmo na početku priprema, jesmo? Da li imamo situaciju da je neki, npr, Samson. Igrao je tri utakmice po 90 minuta, pretrčao je na nivou koji očekujemo neka Liga šampiona. Dečko koji nije igrao i gde je igrao, dođe do zamora. Moramo da rotiramo i da stavljamo nekog svežeg igrača, da se ne bi dešavale povrede. A, s druge strane, opet ću ponoviti. Niko u Partizanu nije toliku razliku napravio da bi bio standardan svaku utakmicu. Gledamo i kad pravimo ekipu, gledamo u odnosu na protivnika kakvi nam igrači trebaju, kakav balans treba da napravimo, kakvi su u skoku i na osnovu toga pravimo određene korekcije u timu.

Zna da Tobol nema ekstra kvalitet.

- Tobol je jedna ekipa koja ima puno internacionalaca, ako im dozvolite prostor, imaju igrače na sredini koji znaju da igraju fudbal. Tamo je napadač Milovanović, znao je da zagorča život Partizanu u prošlosti. Moramo ozbiljno da ih shvatimo. Oni su kvalitetniji od Une Štrasen, ne toliko specijalno, ali treba da se skoncentrišemo i ne ponavljamo određene stvari. Ono što je važno jeste da ne pravimo jednostavne greške, mislim na taktičke i tehničke stvari koje su baš stvarno, ne pod nekim pritiskom, napravljene. Ako svedemo to na minimum, mislim da ćemo odigrati dobro i zabeležiti pobedu kao što svi želimo.