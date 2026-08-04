Nakon što su stigle informacije da Partizan dovodi Nikolu Čumića, tu nije kraj novajlijama u Humskoj.

Kako piše "Mozzartsport", novi igrač crno-belih uskoro bi trebalo da postane Igor Miladinović koji trenutno brani boje Sent Etjena.

Bivši ofanzivni vezista Čukaričkog trebalo bi da stigne na pozajmicu sa mogućnošću otkupa narednog leta, ukoliko Miladinović pokaže ono što mu je i donelo transfer u Lige petice.

Sent Etjen ga je doveo 2024. godine za 3.000.000 evra, a od tada je odigrao 33 utakmice za slavni francuski klub i postigao dva gola uz jednu asistenciju.