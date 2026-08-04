Pratite uživo dešavanja sa utakmice u Mađarskoj:

HAPOEL - CRVENA ZVEZDA (19.30)

Hapoel: Marćano – Mizrahi, Migel Vitor, Rotman, Baltaća – Jehošuha, Ventura, E. Perec – Ist, Ahmad, Zlatanović.

Crvena zvezda: Mateus – Tiknizjan, Eraković, Lukasen, Seol – Abu Fani, Krunić – Ivanić, Kostov, Bukari – Duarte.

18.20 - Poznati su sastavi za meč, a trener Crvene zvezde odlučio je da šansu od starta ukaže debitantu Deriku Lukasenu.

Mateus – Tiknizjan, Eraković, Lukasen, Seol – Abu Fani, Krunić – Ivanić, Kostov, Bukari – Duarte.

17.30 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Hapoel Ber Ševe i Crvene zvezde. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Sombatheja.