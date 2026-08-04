Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB) saopštila je danas da će i muška i ženska reprezentacija Rusije igrati u Ligi nacija, koja će biti održana 2027. godine.

- Nakon saopštenja objavljenog 8. jula, FIVB je nastavio konsultacije sa relevantnim zainteresovanim stranama kako bi se utvrdio jasan plan za povratak ruskih sportista i tehničkih zvaničnika na svetska takmičenja. Nakon ovih konsultacija, FIVB može da potvrdi da će i muška, i ženska reprezentacija Rusije učestvovati u Ligi nacija 2027. godine, kao najbolje rangirane ekipe koje se još nisu kvalifikovale za to takmičenje - navodi se na zvaničnom sajtu FIVB.

Takođe, FIVB je saopštio da će isključivo za izdanje 2027. godine, takmičenje u LN biti prošireno sa 18 na 19 ekipa u obe konkurencije.

- Ovo će omogućiti učešće ženske reprezentacije Slovenije i muške reprezentacije Finske, koje su trebalo da izbore plasman na osnovu svojih rezultata u prethodnim sezonama. FIVB trenutno razmatra format takmičenja neophodan za sprovođenje ovog proširenja - dodaje se u saopštenju.

FIVB je objavio da će u skladu sa preporukom Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), biti izrađen i sproveden "poseban i sveobuhvatan" plan antidoping testiranja putem Međunarodne agencije za testiranje (ITA).

FIVB je saopštio da je dobio zvanično obaveštenje od Odbojkaškog saveza Rusije da je dobrovoljno odlučio da ne učestvuje na Svetskom prvenstvu u muškoj konkurenciji, koje će biti održano od 10. do 26. septembra 2027. godine u Poljskoj.

U saopštenju se navodi da FIVB nastavlja da, u konsultaciji sa Lokalnim organizacionim odborom, Odbojkaškim savezima Kanade i SAD, kao i drugim relevantnim partnerima, razmatra mogućnost učešća ženske reprezentacije Rusije na Svetskom prvenstvu 2027. godine.