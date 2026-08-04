Srpski reprezentativac Uroš Gajić je osvojio bronzanu medalju u pojedinačnoj konkurenciji u disciplini vazdušni pištolj. Selekcija Srbije je u istoj disciplini stigla do bronze u ekipnoj konkurenciji.



Gajić je u finalu pogodio 218,8 krugova i na kraju je osvojio treće mesto. Zlato je osvojio Joan Kvarešija iz Gruzije sa 241,4 kruga, dok je srebro pripalo Fahretinu Eru iz Turske sa 240,9.



U finalu je nastupio još jedan srpski reprezentativac Matija Kvasnevski, koji je zauzeo osmu poziciju, dok Mateja Tripković nije uspeo da stigne do finala, pošto je u kvalifikacijama osvojio 23. mesto.



Zlatna medalja u ekipnoj konkurenciji pripala je selekciji Poljske sa 1.733 kruga, što je novi evropski juniorski rekord. Srbija i Turska su skupili po 1.722 kruga, ali je selekciji Turske pripalo drugo mesto zbog većeg broja unutrašnjih centara.



Srpska reprezentativka Tea Mikec osvojila je osmo mesto u disciplini vazdušni pištolj sa 112,7 krugova. Ona je u kvalifikacijama zauzela petu poziciju, a potom je u finalu završila kao osma.



Druga predstavnica Srbije Nađa Martinović nije uspela da se plasira u finale EP, pošto je kvalifikacije završila na 19. poziciji.



Reprezentativci Srbije su juče osvojili četiri medalje na EP (U23).