Durmitior iz godine u godinu privlači vrhunske sportiste koji biraju da deo letnjeg odmora provedu upravo na ovoj destinaciji na severu Crne Gore.

U Etno-katun Durmitor ovog ponedeljka je stigao osvajač "Zlatne lopte" na nedavno završenom Mundijalu, Rodri.

Kapiten Španije je uživao u domaćinskom dočeku, tradicionalnoj hrani, jahanju... a nije mu bilo teško da popriča i fotografiše se sa brojnim obožavaocima.

Ovo etno-selo smešteno na 1600 metara nadmorske visine u nestvarnoj prirodnoj lepoti i samo na šest kilometara od centra Žabljaka.

Rodri je pre Durmitora posetio Kotor i Lovćen.