Nekadašnji trener Crvene zvezde Gaj Sarfati koji je bio prvi pomoćnik Baraka Bahara na "Marakani" govorio je za izraelski radio "103fm" o predstojećem okršaju beogradskih crveno-belih i Hapoel Ber Ševe.

Smatra Sarfati da Hapoel može da prođe, ali ima ozbiljne pohvale na račun Dejana Stankovića i Zvezde.

- Hapoel Ber Ševa može da prođe Crvenu zvezdu. To je klub sa velikom tradicijom, odličnim domaćim stadionom i mnogo kvalitetnih i iskusnih igrača. S druge strane, istorija i izraelski fudbal pokazali su da je moguće izbaciti Crvenu zvezdu, kao što je to svojevremeno uradio Makabi Haifa. Dakle, moguće je, ali je zadatak veoma težak i dodao:

- Crvena zvezda je najveći klub u Srbiji. Svake godine dovodi veliki broj igrača, ali isto tako mnogo fudbalera i prodaje. Ima odličnu omladinsku školu i veliki broj mladih talenata koji veoma rano dolaze do prvog tima, a zatim prelaze u velike evropske klubove. Njihov trener, Dejan Stanković, bio je vrhunski fudbaler i velika zvezda. To je moćan klub sa snažnim lokalnim identitetom.

Prisetio se Gaj i gostovanja na Krovu ekipi Voždovca. Očigledno da je to na njega ostavilo jak utisak.

- Dešava se da jedne nedelje igraju u Ligi šampiona protiv najvećih evropskih klubova, a već nekoliko dana kasnije gostuju na stadionu sa veštačkom travom koji se nalazi na krovu tržnog centra. Razlika između tih takmičenja je ogromna. Ipak, da bi klub zarađivao novac, razvijao igrače i zadržao ugled među navijačima, neophodni su evropski uspesi – i upravo tome teže.