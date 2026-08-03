Fudbalski klub Crvena zvezda već neko vreme pokušava da u svoje redove vrati reprezentativca Srbije Ognjena Mimovića, ali im to nikako ne polazi za rukom.

Fenerbhače je "tvrd" pregovarač, ali kako stoje stvari moraće da pogleda ka Ljutice Bogdana i pruži ruku rukovodstvu crveno-belih.

Kako pišu turski mediji, Fener je želeo da Mimovića proda ekipi Erzurumspora za 2.000.000 evra, ali novi član elite ne želi da plati toliko.

Zvezda je spremna da plati 1.500.000 plus još eventualnih 1.000.000 kroz bonuse i sada sve ide ka tome da će klub iz Istanbula, ipak, prihvatiti ponudu Zvezde.