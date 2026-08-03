Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciji predsednika FIFA.

-Podsećamo da smo gospodinu Infantinu pružili podršku 25-tog maja ove godine u pisanoj formi, ali posle pažljivog sagledavanja događaja koji su u minulom periodu ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsednika, ovo je jedini logičan i racionalni potez.Fudbalski savez Srbije smatra da budućnost svetskog fudbala mora da bude zasnovana na transparentnosti, dijalogu, međusobnom uvažavanju i partnerskom odnosu svih konfederacija i nacionalnih saveza. Verujemo da nijedna odluka od strateškog značaja za budućnost fudbala ne sme biti doneta bez širokog konsenzusa i otvorenih konsultacija sa svim relevantnim akterima. Fudbalski savez Srbije ostaje posvećen saradnji sa FIFA, UEFA i svim nacionalnim savezima u cilju razvoja i unapređenja fudbala, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno novo poverenje, novi pristup i rukovodstvo koje će doprineti obnovi dijaloga, jedinstva i kredibiliteta međunarodnih fudbalskih institucija - poručili su iz FSS.

Infantino polako gubi podršku zbog planova da proda Svetsko prvenstvo i potpuno primeni sve u fudbalu.