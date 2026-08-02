Fudbalsku javnost poslednjih dana potresa afera oko projekta "FIFA Forvard enterprajz", inicijative predsednika svetske kuće fudbala Đanija Infantina koja je za cilj imala prodaju dela udela privatnim investitorima.

Ideja je, međutim, naišla na veliki otpor i na kraju je odbačena, iako je prema informacijama koje su objavili britanski "Tajms" i španski "Mundo Deportivo" mogla da donese ogromnu finansijsku korist.

Procene su govorile da bi FIFA od ovoga posla mogla da prihoduje oko 3,65 milijardi evra, ali se u priči pojavio i detalj koji se tiče samog Infantina.

Iako je predsednik FIFA ranije isticao da nema nameru da se lično obogati, novinarska istraživanja navode da bi realizacijom ovog plana njegova godišnja plata mogla da poraste sa oko tri na čak 30 miliona evra.

Prema prvobitnom planu, prodaja udela privatnom investitoru mogla je da bude realizovana samo uz saglasnost većine članica FIFA i nakon konsultacija sa nacionalnim savezima, Savetom FIFA, kontinentalnim konfederacijama i drugim relevantnim institucijama.

Ipak, nije stigla podrška. Pre nego što je Infantino zvanično odustao od projekta, protiv predloga su se izjasnile čak četiri od šest kontinentalnih konfederacija.

Jedina konfederacija koja je navodno pružila podršku bila je CAF, afrička fudbalska federacija.