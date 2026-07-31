Kako navodi Sky Sports, FIFA je pokrenula konsultativni proces o novom formatu takmičenja i planira da angažuje nezavisnu agenciju koja će proceniti izvodljivost povećanja broja učesnika već za Mundijal 2030. godine.

Predlog o proširenju podržava Južnoamerička fudbalska konfederacija (CONMEBOL), koja smatra da bi turnir sa 64 reprezentacije omogućio da se odigra više utakmica na južnoameričkom tlu povodom obeležavanja 100 godina od prvog Svetskog prvenstva, održanog 1930. godine u Urugvaju.

Naredni Mundijal će organizovati Španija, Portugal i Maroko, dok će po jednu uvodnu utakmicu ugostiti Urugvaj, Argentina i Paragvaj, u čast jubileja prvog Mundijala.

Zbog organizacije turnira na tri kontinenta, FIFA je ranije odlučila da domaćinstvo Svetskog prvenstva 2034. godine pripadne Saudijskoj Arabiji.

FIFA je već proširila Svetsko prvenstvo sa 32 na 48 ekipa, a to je prvi put primenjeno na ovogodišnjem izdanju u SAD, Meksiku i Kanadi.

Uprkos kritikama, FIFA ne odstupa od proširenja Mundijala, a konačna odluka bi trebalo da se donese za 15 dana.