Fudbaler Čelsija Ukrajinac Mihail Mudrik vraća se na teren posle skoro dve godine pauze, nakon što je Sud za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani prihvatio njegovu žalbu zbog kršenja doping pravila.

Mudrik je ranije dobio četvorogodišnju zabranu igranja, nakon što je imao nepovoljan nalaz za zabranjenu supstancu meldonijum.

FA Engleske mu je potom izrekao maksimalnu četvorogodišnju zabranu, ali je CAS presudio da se može vratiti fudbalu, nakon što je priznao kršenje antidoping pravila, te pristao na suspenziju jednaku vremenu koje je već odslužio, s obzirom na to da su u međuvremenu promenjena pravila o visini meldonijuma.

Čelsi je saopštio da će se Mudrik odmah priključiti timu na pripremama u Hong Kongu.

Mudrik je član "plavaca" od 2023, a pre toga je nastupao za Šahtjor, te Arsenal Kijev i Desnu na pozajmicama.

Za reprezentaciju Ukrajine odigrao je 28 utakmica i postigao tri gola.