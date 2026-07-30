Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanšu drugog kola savladali Larn rezultatom 5:0.

Crveno-beli su sada i zvanično na dva koraka do ligaške faze Lige šampiona, a naredna prepreka biće im Hapoel Beš Ševa.

Ipak, nije sve baš tako sjajno, ali ne znači da neće biti. Razlog tome je koeficijent crveno-belih koji će se za narednu sezonu istopiti jer će biti obrisano čak 15 bodova osvojenih pre pet godina kada je igrana osmina finala Lige Evrope protiv Rendžersa.

To znači da Zvezdi preti prebacivanje u deo nepovlašćenih ekipa u žrebu za plej-of. Ipak, sve se to može ispraviti ako ova sezona bude u rangu (makar) prethodne. Tada bi Zvezda gotovo sigurno bila mirna, pre svega jer joj se narednih godina brišu dosta manji koeficijenti.