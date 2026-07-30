Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su sinoć u revanšu drugog kola savladali Larn rezultatom 5:0.

Crveno-beli su tako osigurali evropsku jesen, makar u Ligi konferencije i to će biti 10. uzastopna sezona kako crveno-beli igraju grupu nekog takmičenja.

Pored toga crveno-beli su došli i do određenih "nagrada". Pre svega, što se tiče finansijskih one će tek uslediti po plasmanu u neku od grupa, a samo učešće u trećem kolu nosi 525.000 evra plus kasnije učešće u nekoj od grupa.

Što se tiče klupskog koeficijenta, tu se stvari nisu menjale i Zvezda ima zagarantovanih 2,5 boda, a ulaskom u Ligu šampiona dobila bi okruglo 3 boda.

Profitirao je i nacionalni koeficijent kom je Zvezdina pobeda donela 0.25 bodova.