Fudbaler Crvene zvezde Matej Strika je izneo utiske posle plasmana u treću rundu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Crvena zvezda je savladala Larn na "Rajku Mitiću" sa 5:0 i ukupnim rezultatom 9:0 prošla u narednu fazu takmičenja.
Među debitantima na evropskoj sceni se našao Matej Strika.
Debi, pogođena stativa, kakav je osećaj?
- Osećaj je neverovatan, zahvalan sam na prilici. Nadam se da sam opravdao očekivanja - rekao je Strika.
Šta ti je rekao Stanković posle utakmice?
- Čestitao mi je na partiji i rekao da nastavim tako.
Saveti od iskusnih igrača?
- Samo da se opustim, budem svoj i igram kako znam - rekao je Strika i dodao:
- To su sve fenomenalni igrači, dosta mogu da naučim na treninzima, gledam da napredujem iz dana u dan.
Osećaj pred utakmicu?
- Imao sam pozitivnu tremu, ali je nestala kada je krenula utakmica.
Navijači?
- Atmosfera neverovatna, navijači odlični kao i uvek - zaključio je Strika.
Komentari (0)