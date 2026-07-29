Fudbaler Crvene zvezde Matej Strika je izneo utiske posle plasmana u treću rundu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crvena zvezda je savladala Larn na "Rajku Mitiću" sa 5:0 i ukupnim rezultatom 9:0 prošla u narednu fazu takmičenja.

Među debitantima na evropskoj sceni se našao Matej Strika.

Debi, pogođena stativa, kakav je osećaj?

- Osećaj je neverovatan, zahvalan sam na prilici. Nadam se da sam opravdao očekivanja - rekao je Strika.

Šta ti je rekao Stanković posle utakmice?

- Čestitao mi je na partiji i rekao da nastavim tako.

Saveti od iskusnih igrača?

- Samo da se opustim, budem svoj i igram kako znam - rekao je Strika i dodao:

- To su sve fenomenalni igrači, dosta mogu da naučim na treninzima, gledam da napredujem iz dana u dan.

Osećaj pred utakmicu?

- Imao sam pozitivnu tremu, ali je nestala kada je krenula utakmica.

Navijači?

- Atmosfera neverovatna, navijači odlični kao i uvek - zaključio je Strika.