Fudbaleri Hajduka iz Splita su na neverovatan način ispali u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Hrvatski predstavnik je dobio prvi meč protiv Pafosa na Kipru sa 2:0, ali je na kraju eliminisan posle produžetaka.

Delovalo je da će Splićani odbraniti prednost na svom stadionu, ali je usledio šok. Tim koji je prošle sezone ostavio Crvenu zvezdu bez Lige šampiona je u 40. minutu preko Guge prepolovio zaostatak. Uvukla se nervoza među domaće fudbalere, a u drugom minutu nadoknade muk na "Poljudu", pošto je Goldar doneo Pafosu potrebnih 2:0 i produžetke.

Gosti su već u trećem minutu prvog produžetka postigli treći gol i tako poveli u ukupnom skoru.

Krenuo je Hajduk na sve ili ništa, a Kiprani su postigli još jedan pogodak i tako postavili konačnih 4:0.

Za razliku od Hajduka, Rijeka je prošla dalje pobedom nad Deri Sitijem u Ligi konferencija u gostima, a nakon što je i u prvom meču bilo 1:0 za hrvatski tim. Jedini gol postigao je Adu Ađei u 14. minutu.

Škendija je uspela da izbaci slovenački Bravo, pošto je u revanšu slavila sa 3:1, nakon što je u prvom meču bilo 2:1 za Slovence. Zrinjski je uspeo da odigra 2:2 sa Valurom, ali je islandski klub slavio u prvom meču i tako je izbacio predstavnika iz komšiluka.