Dinamo je ugostio Hajduk u okviru 34. kola hrvatskog prvenstva, u poslednjem međusobnom okršaju ove sezone. Iako duel nije imao rezultatski značaj, pošto je Dinamo već obezbedio titulu šampiona, a Hajduk drugo mesto, atmosfera na tribinama bila je daleko od mirne.

Naime, na severu "Maksimira", gde su smeštene najvatrenije pristalice Dinama, zapaljen je veliki transparent sa natpisom „Bad Blue Boys“. Prema snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, zastava je gorela na nekoliko mesta, zbog čega mnogi smatraju da požar nije bio slučajan.

Na pojedinim snimcima vidi se osoba u narandžastom prsluku koja bakljom prilazi transparentu, dok su pripadnici "torcide" u istom trenutku podigli provokativne parole upućene rivalima. Na jednom transparentu pisalo je: „Zadnji derbi ste izdimili, ali zato sad gorite“, dok je drugi nosio poruku „Gori BBBaja“.

Hrvatski mediji, na čelu sa portalom "gol.hr", preneli su i nezvanične informacije da je policija privela dve osobe zbog sumnje da su umešane u podmetanje požara. Pojavile su se čak i tvrdnje da je čitava akcija bila unapred pripremljena i izvedena uz pomoć tajmera ili daljinskog upravljanja.

Utakmica je inače završena pobedom Dinama 2:0.



