Gosti su prvi stigli do prednosti golom Tajris Dolan u 56. minutu, nakon brze akcije Espanjola kojom su kaznili pad koncentracije u odbrani domaćih i dugo čuvali vođstvo.

Sevilja je u nastavku preuzela inicijativu i tražila izjednačenje, koje je stiglo u 82. minutu kada je pogodio Kastrin, vraćajući svoj tim u igru i podižući ritam utakmice u završnici.

Kada se činilo da će ekipe podeliti bodove, usledio je dramatičan rasplet u nadoknadi vremena. Adams je u 91. minutu pogodio za potpuni preokret i veliko slavlje domaćih navijača.

Golman Marko Dmitrović imao je nekoliko važnih intervencija tokom meča ali nije uspeo da sačuva bodove svojoj ekipi, dok je kapiten Sevilje Nemanja Gudelj odigrao svih 90 minuta i dao stabilnost u veznom redu.

Ovom pobedom Sevilja je napravila ključan korak u borbi za opstanak, sada ima tri boda više od ekipa u zoni ispadanja na tri kola do kraja prvenstva, dok Espanjol ostaje bez važnih bodova u završnici sezone i sledi im grčevita borba za opstanak.