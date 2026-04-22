Barselona igra trenutno meč protiv Selte Vigo u 33. kolu La Lige kako bi zadržala prednost u odnosu na Real Madrid.

U tome su i uspeli kada je Lamin Jamal postigao gol sa bele tačke, ali je onda usledio šok.

"Kamp Nou" nije ni mogao da se raduje kako valja, jer se Lamin Jamal povredio na nesvakidašnji način.

Mladi krilni napadač dobro je šutirao i pogodio u donji desni ugao gola. Očekivalo se tada da će ceo stadion slaviti, ali se Jamal odmah uhvatio za nogu i požalio na povredu.

Španac je odmah signalizirao da želi da izađe iz igre.

Hansi Flik je morao odmah da reaguje. Pitanje je kolika pauza čeka Lamina Jamala.