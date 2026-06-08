Fudbalski klub Crvena zvezda, odnosno ženska sekcija crveno-belih ostala je bez učešća u Ligi šampiona i pored toga što su osvojile titulu šampiona Srbije.

UEFA je donela odluku da ne izda licencu Zvezdi, a ni žalba nije urodila plodom pa će tako mesto beogradskog kluba zauzeti TSC iz Bačke Topole.

Zvezda je završila sezonu kao prvoplasirani tim sa 46 bodova, dok je TSC imao 38. Crveno-bele devojke nedavno su došle i do duple krune pobedom nad Spartakom iz Subotice u finalu Kupa Srbije.